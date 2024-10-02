Рыночная ипотека от Сбербанка повысилась на 0,9 процентных пункта

С сегодняшнего дня, 2 октября, Сбербанк повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта. Теперь минимальные ставки на первичном рынке составят 21,9%, а на вторичном ‒ 21,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Со 2 октября ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 п. п. Таким образом, минимальные ставки на «Домклик» на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном ‒ 21,6%», ‒ указали в сообщении.

Банк отметил, что, помимо повышения ставки по базовой программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости», отменена надбавка в размере одного процентного пункта при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на «Домклик» теперь будет 24,3%.

Кроме того, ставки по базовым программам в сегменте ИЖС были увеличены на 1,8 процентных пункта. Минимальные ставки на строительство дома, а также на покупку загородной недвижимости и земли составят 23,1%.

По словам Сбербанка, эти изменения произошли из-за роста доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не относятся к программам с госпошлиной.