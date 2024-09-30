Более 70 работников в возрасте до 30 лет поучаствовали в мероприятии АО «Транснефть – Сибирь»

В АО «Транснефть – Сибирь» прошел слет молодежи. Мероприятие собрало более 70 работников в возрасте до 30 лет из филиалов от г. Нового Уренгоя до г. Тюмени. В нем также участвовали представители других организаций системы «Транснефть».

Цель – адаптация молодых работников, выявление и развитие лидерских, управленческих и коммуникативных способностей, формирование навыков работы в команде.

Программа предусматривала проведение тематических дискуссий, деловых игр, тренингов, интеллектуальных викторин. Участники также посетили тюменский международный промышленно-энергетический форум TNF-2024, в ходе которого познакомились с передовыми технологиями и инновационными решениями компаний топливно-энергетического сектора, а также имели возможность почерпнуть новые идеи для своих работ в рамках научно-технической конференции молодежи.

«Удалось посмотреть новые изобретения, открытия, представленную на рынке продукцию и оборудование для нефтегазовой отрасли. Все увиденное я проанализирую и буду учитывать в работе. Благодаря слету молодежи у нас есть возможность расширить свои знания и получить актуальную информацию о развитии промышленности», – сказала электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Урайского управления магистральных нефтепроводов Ксения Деликатная.

С участниками встретился генеральный директор «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов. Он рассказал о перспективах развития предприятия, социальной поддержке молодежи и возможностях карьерного роста.

«Предприятие создает все условия для успешного профессионального развития молодых специалистов, скорейшей адаптации на производстве, знакомства с корпоративной культурой. Уверен, что все те мероприятия, которые проходят на слете, помогут вам стать более уверенными, более инициативными и надежными работниками нашего большого коллектива. Мы – единая семья, которая выполняет любые производственные задачи, не боясь брать на себя ответственность. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше, постоянно учиться и самосовершенствоваться», – отметил Рустэм Исламов.

Кроме того, в рамках технических экскурсий участники слета посетили Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь» и нефтепродуктоперекачивающую станцию «Тюмень». Завершила программу традиционная церемония посвящения молодых специалистов в нефтепроводчики.

Кадровая политика АО «Транснефть – Сибирь», в том числе направлена на профессиональную адаптацию молодых сотрудников, развитие их активности, мотивацию к высоким производственным показателям. Предприятие на регулярной основе проводит слеты молодых специалистов, научно-технические конференции молодежи, экскурсии на производственные объекты, корпоративные зимние и летние спартакиады, а также действует обязательная система обучения и повышения квалификации.