Московский аэропорт Внуково отложил вылеты и прилеты из-за самолета с лопнувшей шиной

Работа московского аэропорта Внуково была временно парализована из-за того, что у самолета Як-40, летевшего из Вологды, лопнула шина. Диспетчеры отложили вылеты и прилеты минимум на 60-90 минут, сообщает телеграм-канал Mash.

В Росавиации сообщили, что авиагавань работает штатно с 10:35.

«Сегодня около 9:30 МСК, после посадки самолета Як-40 Вологодского авиационного предприятия в аэропорту Внуково, у воздушного судна (совершало рейс из Вологды), по предварительным данным, лопнул пневматик. Машина остановилась в пределах взлетно-посадочной полосы (ВПП). На борту находились 26 человек: четыре члена экипажа и 22 пассажира. Для освобождения ВПП аэропорт был временно закрыт, с 09:57 до 10:35 МСК. В этот период на запасные аэродромы ушли два рейса − безопасность полетов ключевой приоритет», − рассказал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Аэропорт Сургута выполняет рейсы по расписанию.