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Путин: агрессия против России с поддержкой ядерных держав будет считаться совместным нападением

Путин озвучил новые условия для применения ядерного оружия Россией

Путин: агрессия против России с поддержкой ядерных держав будет считаться совместным нападением
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживаю заявил, что обновленная военная доктрина предусматривает возможность применения ядерного оружия в случае агрессии против России или Белоруссии. Он добавил, что применение силы со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

Кроме того, Путин уточнил, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия при получении достоверной информации о массированном воздушно-космическом нападении.

«Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – заявил президент РФ.

Все вопросы по применению ядерного оружия согласованы с президентом Белоруссии.


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Сегодня в 13:57, просмотров: 148, комментариев: 0
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