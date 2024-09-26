iPhone 16 поступил в продажу в России

Смартфоны iPhone 16 поступили в продажу в Москве. Цены на новые устройства варьируются от 123 до 275 тыс рублей в зависимости от комплектации и страны происхождения, сообщает ТАСС.

Линейка iPhone 16, представленная 9 сентября 2024 года, включает четыре модели, а также Apple Watch Series 10 и AirPods 4.

В настоящий момент наибольшей популярностью пользуется iPhone 16 Pro Max с минимальным объемом памяти 256 ГБ, стоимость которой составляет 188 тыс рублей. Модели, привезенные из ОАЭ, Японии и Европы, более востребованы благодаря наличию слота для SIM-карты, тогда как американские версии с поддержкой только eSIM – менее популярны.