В микрорайоне Казарово полностью открыто движение транспорта

На путепроводе в микрорайоне Казарово на Обходе города Тюмени после ремонта проезжей части полностью открыто движение транспорта. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Ремонтные работы на путепроводе ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация уже завершила ключевые работы. На сегодняшний день на пролётных строениях путепровода заменена гидроизоляция и асфальтобетонное покрытие, на опорах №2-4 установлены полиуретановые деформационные швы закрытого типа, на опорах №1 и 5 организованы пришовные зоны на деформационных швах.

Дорожникам осталось выполнить работы, не связанные с ограничением движения транспорта. На объекте еще предстоит завершить несколько важных этапов. В ближайшее время специалисты заменят асфальтобетонное покрытие на служебных проходах, отремонтируют бетонные поверхности консольной части пролётных строений путепровода, заменят перильное ограждение на путепроводе.

Напомним, что благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году на Обходе г. Тюмени отремонтированы путепровод на пересечении с Салаирским трактом и левая сторона моста через реку Тура возле Метелёво.