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​«Транснефть – Сибирь» повысила надежность инфраструктурных объектов в пяти регионах

«Транснефть – Сибири» выполнило подключение новых объектов в пяти регионах

​«Транснефть – Сибирь» повысила надежность инфраструктурных объектов в пяти регионах
Фото: «Транснефть – Сибири»

Специалисты «Транснефть – Сибири» выполнили подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской, Томской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы шести магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС «Муген-1» и «Уват-1» подключены к технологическим трубопроводам по одному магистральному насосному агрегату. Работы по модернизации насосного оборудования НПС магистрального нефтепровода Усть-Балык – Омск велись в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Установленные насосные агрегаты обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом.

На линейной части МН Вать-Еган – Апрельская выполнено подключение новой камеры пуска-приема средств очистки и диагностики, заменены три единицы запорной арматуры. Кроме того, проведен ремонт и замена запорной арматуры на линейной части пяти МН и нефтеперекачивающих станций на современные аналоги, выполнена вырезка приварных элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов. Установленное оборудование при эксплуатации отличается высокой степенью надежности и герметичности.

Выполнена внутритрубная очистка от парафиновых отложений и механических примесей, а также диагностика технического состояния 21 участка трубопроводов, проходящих по территории четырех регионов. Внутритрубная диагностика позволяет выявить возможные дефекты линейной части трубопроводов без вывода из эксплуатации. Обследование проводилось с использованием современных ультразвуковых и магнитных дефектоскопов производства АО «Транснефть – Диаскан».

Плановые мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты АО «Транснефть – Сибирь» функционируют в штатном режиме.


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Сегодня в 18:41, просмотров: 109, комментариев: 0
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