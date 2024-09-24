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​В России водителей могут штрафовать за опасное вождение

В ГД поддержали проект о штрафах за опасное вождение

​В России водителей могут штрафовать за опасное вождение
Фото: Госавтоинспекция Югры

Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафе до 5 000 рублей за опасное вождение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 644297-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» <…> Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы 1 октября 2024 года для рассмотрения в первом чтении», ‒ говорится в решении комитета.

Законопроект в Госдуму внесла группа депутатов от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева. Теперь за нарушение ПДД, а именно за опасное вождение, автомобилистам может грозить административный штраф от 3 000 до 5 000 рублей.


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Сегодня в 13:05, просмотров: 163, комментариев: 0
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