В ГД поддержали проект о штрафах за опасное вождение

Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафе до 5 000 рублей за опасное вождение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 644297-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» <…> Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы 1 октября 2024 года для рассмотрения в первом чтении», ‒ говорится в решении комитета.

Законопроект в Госдуму внесла группа депутатов от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева. Теперь за нарушение ПДД, а именно за опасное вождение, автомобилистам может грозить административный штраф от 3 000 до 5 000 рублей.