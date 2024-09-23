Состоялась встреча Александра Моора с Алексеем Кушнаренко

В правительстве Тюменской области состоялась встреча главы региона Александра Моора с представителями Республики Беларусь, в том числе с министром энергетики Республики Алексеем Кушнаренко. Как отметил губернатор, развитие отношений с Беларусью является одним из приоритетов для правительства Тюменской области.

Александр Моор напомнил о крепких связях региона и республики: «Заключены два региональных соглашения о сотрудничестве: с правительством Республики Беларусь и Минским областным исполнительным комитетом. Также действуют восемь межмуниципальных соглашений о сотрудничестве. Товарооборот нашего региона с Беларусью в 2023 году увеличился в два раза».

Алексей Кушнаренко отметил, что недавний визит в Беларусь тюменской делегации, в состав которой вошли представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры, явился значимым двусторонним мероприятием. «Оно, безусловно, будет способствовать активизации торгово-экономических отношений. Считаю, что необходимо закреплять наметившийся успех», – подчеркнул министр.

Глава Тюменской области предложил гостям несколько направлений сотрудничества. Так, например, использовать компетенции предприятий Тюменской области для обслуживания газотурбинного оборудования предприятий Беларуси. Александр Моор также предложил создание в Тюмени авторизованного уникального дилера белорусской техники на базе «ТехноЦентра». Еще одним направлением сотрудничества может стать проведение совместных исследований в области «Биобезопасности», в том числе с использованием площадки строящегося в Тюмени межуниверситетского кампуса.