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​В Сургутском районе обновили меню в школьных столовых

В школах Сургутского района обновили меню по пожеланиям детей

​В Сургутском районе обновили меню в школьных столовых
Фото: администрация Сургутского района

В восьми школах Сургутского района появилось обновленное меню. По пожеланиям детей в него добавили наггетсы, митболы с сыром и соусом, жульен с курицей и другие полезные блюда, сообщает администрация муниципалитета.

«На протяжении прошлого учебного года мы проводили анкетирование, получали обратную связь как от родителей, так и от обучающихся. У нас было время поработать с информацией и внести корректировки с учетом всех пожеланий. Мы работаем в команде, открыты к диалогу. Слышим родителей и учеников. Ну и, конечно, следим, чтобы рацион отвечал сбалансированному здоровому питанию. Отмечу, что работа над меню ведется регулярно. У нас есть меню, которое меняется в зависимости от времени года. Потому что есть сезонные фрукты и овощи. Мы это тоже учитываем», – рассказала и.о. начальника отдела организации питания, отдыха и оздоровления департамента образования администрации Сургутского района Юлия Мартынюк.

В меню появилось более 15 новых блюд. С каждым годом они становятся полезнее: в них уменьшается количество соли и сахара.

«На радость школьникам мы обновили меню с учетом их вкусовых предпочтений и пожеланий родителей. Новые блюда дети на слух воспринимают по-другому, но фастфудом их назвать нельзя, так как готовятся они путем жарки и запекания в пароконвектоматах. Для восполнения недостатка витаминов питания обучающихся в меню включена специализированная продукция промышленного выпуска, обогащенная витаминами и микроэлементами. Мы, как организаторы питания, стараемся делать меню вкусным, качественным и полезным. Например, котлеты, которые 50 на 50 состоят из мяса и овощей. Овощи на данный момент дети употребляют плохо, поэтому мы и решили включить их в котлеты, где присутствует морковь и капуста. Они прекрасно выглядят и их сметают с тарелок», – отметила технолог ООО «Вкуснодей» Татьяна Шиян.

Список напитков пополнился витаминизированным киселем «Витошка», и «кофейным напитком злаковым» на молоке.

Новое меню представили на дегустации для учеников Солнечной школы. Все блюда очень понравились учащимся.

«Попробовал почти все. Все понравилось, все очень вкусно, все горячее, свежее. Чевапчичи понравились больше всего. Я участвовал в анкетировании. Большинство моих одноклассников, моих знакомых с параллели, тоже голосовали и позвали меня. Кормят отлично. Сил на весь день хватает», – поделился ученик 9 «Е» класса Солнечной школы Егор Чернышев.

Одобрили новое меню и представители родительского сообщества.

«Я с удовольствием все попробовала – салат, жульен, компот. Компот прямо по-домашнему. Все очень вкусно. У меня здесь учатся двое детей. Им очень здесь нравится. С удовольствием кушают. Я как родитель, не переживаю, что мой ребенок придет голодным. Они с удовольствием ходят. И родители, естественно, тоже довольные, счастливые. Спасибо администрации школы. Спасибо большое поварам за такую вкусную еду», – поделилась Айгуль Айдимирова.

Отметим, что работа над школьным меню в Сургутском районе ведется в течение всего учебного года.


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Сегодня в 16:54, просмотров: 72, комментариев: 0
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