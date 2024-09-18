Губернатор Тюменской области Александр Моор совершил рабочую поездку в Ишим, где проверил, как идет реализация социально значимых проектов.

Глава региона побывал на стройплощадке нового здания поликлиники областной больницы № 4. Здесь строители уже завершили закладку фундамента и ведут заливку монолитных стен цокольного этажа. Площадь будущей поликлиники составит почти 12,5 тысячи квадратных метров. Сдача объекта планируется весной 2026 года.

Также на территории больничного комплекса в Ишиме планируется построить хирургическое отделение, рассчитанное на 237 коек. Сейчас по нему разрабатывается проектная документация.

Во время рабочей поездки в Ишим губернатор побывал в Березовой роще, которую обустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект по ее благоустройству победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году.

«Выглядит здорово. Благодаря таким конкурсам, где опора делается на мнение самих жителей, наши населенные пункты меняются в лучшую сторону и становятся красивее. Проекты нашего региона уже шесть раз побеждали на федеральном уровне», – поделился впечатлениями Александр Моор.