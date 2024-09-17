Дороги к школам Тюмени стали безопаснее

В Тюмени до начала учебного года отремонтировали проезжую часть улиц, ведущих к школам и детским садам. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» велись на трёх объектах протяжённостью порядка 7 километров. Ремонт шел на улицах Барнаульской, Льва Толстого и Профсоюзной, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На участке от ул. 50 лет Октября до ул. Дружбы по улице Профсоюзной располагается много жилых комплексов и строятся новые. По ней можно добраться до детских садов №№ 60, 160, 172, школ №№ 15 и 94, Центра компетенций ТИУ. Жителям необходима развитая и удобная дорожная инфраструктура, которая позволит комфортно и быстро довезти детей до образовательных учреждений.

На этом участке дороги специалисты провели разработку грунта под проезжую часть, монтаж бордюрного камня и плавающих люков, обновили асфальтобетонное покрытие на участке от ул. Дружбы до ул. Республики. В ходе ремонтных работ было организовано семь дополнительных поворотных полос. А благодаря новой разметке было увеличено количество полос движения, что позволило повысить пропускную способность автомагистрали.

По улице Льва Толстого юные тюменцы добираются в школы №№ 22, 26 и спортивную школу № 3. Здесь дорожники обновили асфальтобетонное полотно, тротуары, установили новый бордюрный камень, заменили люки на плавающие, нанесли дорожную разметку, сообщают в Главном управлении строительства региона.