В Юргинской поликлинике начался капитальный ремонт

Ремонтные работы идут в ряде поликлиник и амбулаторий Тюменской области. Благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» здания не только ремонтируют, но и обеспечивают современным оборудованием и мебелью.

Так, в сентябре этого года начался капитальный ремонт в Юргинской поликлинике. В ходе восстановления планируется выполнить внутренние отделочные работы, модернизацию систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также водоснабжения, водоотведения и отопления. Также запланированы ремонт подвала и кровли, утепление и облицовка фасада. Все работы должны завершить осенью 2025 года.

«Капитальный ремонт поликлиники в селе Юргинском – это долгожданное событие, которое позволит улучшить качество медицинских услуг и создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Мы уверены, что модернизация поможет нам стать более доступными и эффективными в предоставлении медицинской помощи», – прокомментировал главный врач Областной больницы №11 Алексей Белов.

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» капремонты идут в Червишевской амбулатории ОБ №19, в здании Упоровской поликлиники ОБ №12, в поликлинике ОБ № 11 поселка Голышманово, поликлинике Сорокинской районной больницы и других. Всего в 2024 году запланирован капитальный ремонт на 12 объектах здравоохранения. Согласно планам, они будут введены в эксплуатацию в 2025 году.