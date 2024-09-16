Синоптик предупредил о сильной магнитной буре на Земле

Сегодня, 16 сентября, на Землю вновь обрушится магнитная буря. С 09:00 она будет слабой, а с полудня до 18:00 – увеличится до уровня G3. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своих соцсетях.

«В понедельник с 09:00 на нашей планете начнется слабая магнитная буря, а с полудня до 18:00 – ожидается сильная магнитная буря уровня G3, после чего она ослабеет до умеренной, и продолжится до 12:00 часов вторника, далее – геомагнитное поле Земли станет спокойным», – написал синоптик.

В этот день возможны сильные головные боли, перепады артериального давления и обострение хронических заболеваний.