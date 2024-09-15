Доходная часть бюджета Тюменской области увеличилась на 12 процентов по сравнению с первоначальным планом, что позволило существенно увеличить расходы на реализацию социально значимых программ. Об этом заявил глава региона Александр Моор, комментируя итоги заседания Тюменской областной Думы, в ходе которого депутаты утвердили изменения регионального бюджета на текущий год.

«В первую очередь мы добавили денег на реализацию социально значимых программ, строительство и капремонт нужных людям объектов – школ, детсадов, учреждений здравоохранения, а также на содержание и ремонт дорог. На вопрос, откуда возьмем деньги, ответ простой. Областной бюджет во многом похож на семейный: чтобы увеличить расходы, надо сперва нарастить доходы», – прокомментировал глава региона.

Сверхплановые доходы областного бюджета обеспечены в первую очередь увеличением налоговых поступлений от тюменских налогоплательщиков.

«Этот показатель вырос, значит, региональная экономика, несмотря на все вызовы и сложности, продолжает эффективно работать и развиваться», – заявил губернатор.

Также, в ходе заседания Тюменская областная Дума решила направить обращение министру энергетики РФ Сергею Цивилеву с целью пересмотреть устаревшие нормативы расчетных электрических нагрузок для индивидуального жилья, не учитывающие реальных потребностей людей, живущих в СНТ. Отметим, что по поручению Александра Моора в регионе реализуется план по повышению надежности электроснабжения.