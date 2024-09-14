Миллиарды лет назад другая звезда была очень близко к Солнечной системе

Новое исследование астрономов проливает свет на удивительное событие, произошедшее миллиарды лет назад: другая звезда подошла очень близко к Солнечной системе, что оказало значительное влияние на движение небесных тел. В результате этого звездного сближения десятки тысяч объектов за пределами орбиты Нептуна оказались выброшены на другие орбиты. Некоторые из них Юпитер и Сатурн захватили в качестве спутников, рассказал в своем телеграм-канале астроном Владимир Сурдин.

«Такие объекты обращаются вокруг планет на большем чем другие спутники расстоянии по наклонным, вытянутым орбитам», — добавил эксперт.

3 000 компьютерных симуляций показали, что близкий пролет звезды мог объяснить наклонные и эксцентричные орбиты известных транснептуновых небесных объектов, например, карликовой планеты Седна, открытой в 2003 году.

«Ученые предполагают: масса пролетевшей звезды была лишь на 20% меньше массы Солнца. Она пролетела мимо на расстоянии в 110 астрономических единиц, что почти в 4 раза превышает расстояние от Солнца до Нептуна», — поделился астроном.

Ранее астрономы опубликовали видео падения астероида в Филиппинах.