Центральный банк усиливает меры по борьбе с инфляцией

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 19% годовых (на 100 базисных пунктов). Это связано с сохранением высокого инфляционного давления в стране, сообщает пресс-служба регулятора.

«Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», – сообщают в источнике.

Центробанк не исключает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Оно запланировано на 25 октября.

Ранее в siapress.ru писали, что ЦБ России может повысить ключевую ставку до 20%.