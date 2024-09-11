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​Тюменские предприятия перенимают опыт коллег по реализации инвестиционных проектов

Семинар по инвестиционным проектам: тюменские предприятия получают ценные знания

​Тюменские предприятия перенимают опыт коллег по реализации инвестиционных проектов
Фото: vk.com/tmninvest

65 предприятий Тюменской области приняли участие в семинаре «Реализация инвестиционных проектов. Проблематика. Решения. Кейсы», сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Мероприятие организовали Инвестиционное агентство Тюменской области и компания «ПромМаш Тест Инжиниринг» по запросу предпринимательского сообщества. «ПромМаш Тест Инжиниринг» имеет международный статус по строительству и проектированию, сопровождению и сертификации. Эксперты компании готовы ответить на все вопросы – от задумки объекта до ввода его в эксплуатацию, помочь с исследованиями и сертификацией.

В ходе мероприятия спикеры поделились знаниями о методах оценки рисков, стратегиях по минимизации потенциальных потерь, способах оптимизации процессов реализации инвестиционных проектов. Участники смогли пообщаться с экспертами, задать вопрос специалистам компании, решить конкретный кейс.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов отметил, что сегодня в регионе отмечается спрос на логистические и промышленные объекты: «Инвесторы не всегда хотят заниматься самим процессом строительства, готовы зайти на площадку под промышленную ипотеку либо заключить долгосрочную аренду. Мы готовим индустриальные парки, муниципальные участки и частную землю. Компетенции, опыт, навыки "ПромМаш Тест Инжиниринга" будут полезны нашим инвесторам. И мы, в свою очередь, можем тиражировать практику взаимовыгодного сотрудничества компаний в других регионах».


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Сегодня в 18:12, просмотров: 43, комментариев: 0
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