Команда по Dota 2 из России покинула The International 2024

Команда Team Spirit с российскими игроками завершила участие в The International 2024, проходящем в Копенгагене. Действующие чемпионы мира потерпели поражение в нижней сетке от китайской команды Xtreme Gaming. «Драконы» сумели переломить ход первой карты в свою пользу, но затем быстро уступили на второй и оказались слабее в решающей игре. Матч окончился со счетом – 1:2.

В составе Team Spirit на чемпионате выступали Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов, а также Илья Raddan Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Команда завершила турнир на 9-12 месте, заработав 2% от призового фонда, который составляет 2,5 миллиона долларов.

Напоминаем, Team Spirit является двукратным чемпионом The International, одержав победу на турнире в 2021 и 2023 годах.

Между тем, Gaimin Gladiators, в состав которой входит сургутянин Антон dyrachyo Шкредов попала в полуфинал турнира, где будет противостоять Tundra Esports. В последней команде также участвуют игроки из России – Роман RAMZES666 Кушнарёв и Иван Pure Москаленко.