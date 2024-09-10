«Гордость нации – 2024»: в Тюмени названы имена 26 победителей премии

В Тюмени подвели итоги регионального этапа V Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации – 2024». Во Дворце культуры «Нефтяник» прошло награждение 26 победителей премии, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

«У Тюменской области высокий потенциал, здесь ведется активная работа по реализации национальной политики. Поэтому важно отметить лучшие практики, показать примеры», – отметил председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Евгений Воробьев.

Заявки на участие в региональном этапе премии поступали от коллективов учреждений сфер образования и культуры, общественных организаций, национально-культурных объединений, семейных команд из большинства муниципальных образований Тюменской области. В этом году интерес к конкурсу значительно вырос – было принято более 70 заявок.

Победителями регионального этапа в восьми номинациях премии стали представители Тюмени, Тобольска, Ишима, Тобольского, Ялуторовского, Казанского, Упоровского, Уватского, Нижнетавдинского, Омутинского и Ишимского районов, Голышмановского городского округа. Многодетные семьи Зубаревых из Ялуторовского района, Мингазовых из Ишимского района и Костоевых из Нижнетавдинского района получили награды в номинации «Год семьи».