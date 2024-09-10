300 бизнесменов побывали в лагере в Тюменской области

Около 300 предпринимателей из Тюменской, Новосибирской областей, ХМАО-Югры стали участниками первого бизнес-лагеря. Он прошел в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в природном комплексе «Гнездо».

Главной темой мероприятия стали кадры для малого и среднего предпринимательства. В бизнес-лагере были организованы 9 деловых площадок, различные мастер-классы, деловые игры, развлекательная программа. Более 20 спикеров регионального и федерального уровня делились своими знаниями с участниками.

«Идею бизнес-лагеря нам дали сами предприниматели Тюменской области. Мы поддержали эту инициативу. Когда изучали, какая тема будет главной — пришли к выводу, что у предпринимателей много запросов, связанных с кадрами, поэтому упор сделали именно на это», – рассказала Ильяна Багишева, руководитель Центра «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области.

Модератором пленарной сессии «Современные тенденции на рынке труда. Ситуация в УрФО» выступил генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов. Спикеры предложили свои варианты решения кадровых вопросов.

«Сегодня работодатель, вуз и законодатель должны сесть за стол переговоров, чтобы найти точки соприкосновения и определить, что нужно изменить на законодательном уровне, чтобы стимулировать вузы идти к работодателям и составлять учебно-производственный план с участием студентов в производственной деятельности. Студенты должны иметь возможность работать без отрыва от учебы, не боясь, что их отчислят», – уверен Николай Пуртов. Он также считает, что необходимо стимулировать тюменских работодателей при трудоустройстве студентов, и в этом вопросе нужно рассмотреть предоставление субсидий или мер поддержки.