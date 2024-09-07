Живопись в часовне Тобольска постараются сохранить

Начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов прибыл в Тобольск с целью подготовить предложения для формирования областного бюджета 2025-2027 годов. В ходе рабочего визита он посетил объекты программы «Тобольск настоящий», обсудил со специалистами дорожную карту по строительству Концертного зала и набережной, а также строительство социальных объектов.

Гостиный двор на Базарной площади и часовня – объекты программы «Тобольск настоящий», которая реализуется правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и компанией СИБУР. Павел Перевалов посетил их месте с главой города Петром Вагиным и директором по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов «ЗапСибНефтехима» Еленой Бельской.

В здании Гостиного двора предлагается разместить знаковые объекты туристической индустрии Тобольска – музей тобольского калача, косторезную, гончарную и другие мастерские.

В июле этого года был заключен контракт на выполнение работ по сохранению часовни, которая находится на ул. Мира, 12. В процессе реконструкции часовни были обнаружены элементы живописи. Сейчас решается вопрос о выделении средств на их сохранение, а также благоустройство прилегающей территории, сообщает Главное управление строительства региона.