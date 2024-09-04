Заканчивается строительство Центра культурного развития в селе Большое Сорокино

В селе Большое Сорокино Тюменской области подходит к завершению строительство Центра культурного развития, сообщает Главное управление строительства региона. На очереди – внутренняя отделка, подключение к энергоснабжению и благоустройство территории.

Работы по строительству Дома культуры начались в декабре 2022 года. Здание возвели на месте старого ДК, который был в аварийном состоянии. Территорию под фундамент укрепляли 8-метровыми сваями. Этажи возвели из современных прочных строительных материалов.

«В здании площадью более 5 000 м2 разместится концертный зал на 300 посадочных мест, а также хореографический и игровой залы. Будет организована студия звукозаписи. На втором этаже предусмотрено создание музейных комнат и даже универсального зала для проведения торжественных церемоний, в том числе для заключения брака», – рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Возле Центра культурного развития будет благоустроено 1,5 га прогулочной зоны, где расположатся детская и игровая площадки, а также уличная сцена с амфитеатром на 450 зрителей для летних выступлений. Посетители смогут оставить свои автомобили на отдельной стоянке.

Дом культуры в селе Большое Сорокино планируется открыть до конца 2024 года. Строительство ведется в рамках национального проекта «Культура».