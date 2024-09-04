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Не перепутайте: Tele2 запустил ребрендинг и стал T2

Российский оператор мобильной связи Tele2 сменил название и логотип

Не перепутайте: Tele2 запустил ребрендинг и стал T2
Фото: ru.freepik.com

Российский оператор мобильной связи Tele2 провел ребрендинг и сменил название на Т2. Это решение связано с истечением срока действия лицензии на использование шведского бренда.

«Оператор заблаговременно подготовился к истечению сроков действия лицензии на право использовать шведский бренд. Компания меняет название на Т2, а эстетика новой айдентики символизирует технологичный характер бренда и его амбициозность при сохранении наследия», – сообщают в пресс-релизе.

Компания Т2 начала подготовку к ребрендингу два года назад. Новый логотип и название были разработаны внутренней командой дизайнеров, без привлечения сторонних агентств. Исследования оператора показали, что клиенты легко узнают связь между новым и старым брендом.

Между тем, ранее Тинькофф Банк переименовали в Т-Банк.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 120, комментариев: 0
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