В Тюменской области поставлен рекорд по числу введенных учебных мест

В 2024 году в Тюменской области выделено финансирование на строительство и проектирование 33 школ. Об этом рассказала начальник Управления строительства и строительной индустрии ГУС ТО Ольга Кушнир в ходе пресс-тура по строящимся объектам образования.

Две из них уже введены в эксплуатацию. Это школы в селе Большой Карагай Вагайского района и деревне Овсянникова Тобольского района.

16 школ региона находятся на разных этапах строительства. Три школы строятся в Тюменском районе: в поселках Московский и Винзили, и в селе Мальково. Три школы возводят в микрорайонах Тюмени: Мелиораторов, Березняковском, Ямальском-1. Также идет строительство в Вагайском, Нижнетавдинском, Тобольском и Уватском районах.

До конца 2024 года планируется ввести в строй школу в поселке Московский Тюменского района и самый крупный объект, который вводится в регионе в текущем году, школу в мкр. Мелиораторов г. Тюмени на 1100 мест.

На этапе проектирования находятся 14 школ области. По 9 из них, в Абатском, Вагайском и Тобольском районах, проекты направлены на госэкспертизу. По строительству школы в микрорайоне Антипино выполняются предпроектные работы.

Отметим, что в 2023 году в Тюменской области был поставлен рекорд – введено 4323 новых учебных места. Строительство школ в регионе ведется в рамках нацпроекта «Образование».