Новая школа в Княжево: открыто обновленное здание для 104 учеников

Учеников школы в селе Княжево Тюменского района с началом учебного года поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона открыл капитально отремонтированное школьное здание.

«Поздравляю всех с началом нового учебного года! Помещения стали современными и уютными, появилось дошкольное отделение. Есть новая спортивная инфраструктура. Созданы все условия, чтобы вы получали хорошие и качественные знания, были активными, спортивными и здоровыми», – обратился к учащимся губернатор.

104 ученика пошли в обновленную школу. Кроме того, здесь появилась дошкольная группа на 20 мест. До капремонта родителям приходилось возить малышей в детский сад в поселке Богандинский. Теперь школа оснащена современным оборудованием, на прилегающей территории созданы физкультурно-спортивное ядро и зона отдыха.

Александр Моор отметил, что все школы области готовы к новому учебному году. За лето в девяти школах региона был проведен капитальный ремонт и в180 – текущий. В этом году за парты сядут 257 тысяч тюменских школьников, в том числе 25,5 тысячи первоклассников. Количество школьников в Тюменской области с каждым годом растет, поэтому, кроме ремонтов, идет большое строительство новых школьных зданий.