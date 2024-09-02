В ГД предложили разработать социальную ипотеку для врачей, педагогов и соцработников

Председатель Комитета Государственной Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в правительство с идеей о разработке социальной ипотеки для педагогов, врачей и соцработников. Он отметил, что проблема с покупкой жилья особенно остро стоит в небольших городах, сообщает портал «Российская газета».

«Что касается условий такой ипотеки, то здесь вопрос, прежде всего, не ставок, а первоначального взноса. Безусловно, надо поддерживать ИТ-специалистов, но не надо забывать, что нас кто-то должен лечить, учить наших детей. Поэтому социально значимых работников нужно поддерживать в первую очередь. Подход должен быть гибким: в зависимости от региона, предельной суммы ипотеки, первоначального взноса. Ставка должна быть самая минимальная», – пояснил депутат.

С идеей Ярослава Нилова согласился независимый финансовый советник, основатель компании MindCash Григорий Мисоночников. По его мнению, ипотека становится менее доступной из-за роста ставок. Именно поэтому многие специалисты переезжают в крупные города, где больше и зарплата, и возможности.

«Что касается условий такой программы, то, на мой взгляд, ставка по кредиту должна быть существенно ниже рыночной – в пределах 3-5% годовых. Это позволит сделать ипотеку доступной для работников бюджетной сферы, чьи зарплаты, особенно в регионах, зачастую не позволяют им самостоятельно обслуживать ипотечные кредиты по текущим рыночным ставкам. Например, средняя зарплата социального работника в России составляет около 25 тысяч рублей. При такой зарплате и текущих ставках ипотеки в 10-12% годовых банк вряд ли одобрит кредит, так как ежемесячный платеж будет неподъемным для заемщика. Но если ставка будет в пределах 3-5%, то при разумном первоначальном взносе (10-20%) ежемесячный платеж станет вполне посильным для работника бюджетной сферы», – сообщил он.

По словам эксперта, необходимо предусмотреть возможность субсидирования первоначального взноса за счет средств федерального и региональных бюджетов. Так финансовая нагрузка на заемщиков в начале выплат по кредиту будет меньше.