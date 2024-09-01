Россияне стали больше тратить на цветы ко Дню знаний

Расходы россиян на покупку цветов к школе заметно увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек за букет цветов составил 2 691 рубль, что на 15% выше уровня 2023 года. Особенно заметен рост покупок через онлайн, где средний чек достиг 3 463 рублей, увеличившись на 17%. Об этом сообщает «Чек Индекс».

Топ-3 самых популярных цветов по числу покупок остались практически неизменными: розы, хризантемы и эустомы.

Средний чек на розы составил 2 662 рубля, что на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок роз также увеличилось на 14%. Хризантемы подорожали на 22%, их средний чек составил 2 208 рублей, хотя число покупок выросло незначительно — на 2%. Эустомы продемонстрировали значительный рост как по стоимости (на 18%, до 2 761 рубля), так и по числу покупок (увеличение на 22%).

Другие популярные цветы, такие как герберы и гладиолусы, также стали дороже: первые подорожали на 6% до 1 807 рублей, а вторые — на 11% до 1 749 рублей. При этом число покупок этих цветов увеличилось на 2% и 10% соответственно.

Дополнительные траты на школьные праздники тоже изменились. Средний чек на покупку шаров вырос на 16% до 199 рублей, однако число покупок снизилось на 11%. Цена за коробку конфет составил 471 рубль, что на 11% выше уровня прошлого года, при этом их покупали на 7% реже.

Ранее в siapress.ru узнали, какие цветы чаще всего выбирают сургутяне ко Дню знаний, а также во сколько это им обойдется.