Роскомнадзор требует от операторов связи не мешать замедлению YouTube

Операторов связи попросили перестать искажать и подменять интернет-трафик, чтобы не препятствовать замедлению YouTube в России. Роскомнадзор направил провайдерам письма с требованием отказаться от различных способов ускорения работы сервиса, сообщает «Коммерсантъ».

Операторов обязали предоставить информацию о принятых мерах до 2 сентября.

Ранее стало известно, что провайдеры стали самостоятельно искать решения, которые помогают ускорить работу видео-хостинга в стране. По информации СМИ, юристы считают подобные махинации законными, так как YouTube официально не запрещен в России.

В частности, действия операторов связи связаны с тем, что россияне обвиняли операторов в замедлении сервиса. Профильные организации просили Минцифры и Роскомнадзор выпустить единое официальное объявление о причинах замедления работы, где будет объяснение, почему идет неравномерное замедление сайта.