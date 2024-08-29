Минздрав: электронные сигареты вызывают опасное легочное заболевание

Курение электронных сигарет и вейпов может привести к серьезному заболеванию легких EVALI, сообщила пресс-служба Минздрава России. Болезнь проявляется симптомами, схожими с COVID-19, но имеет характерное отличие — нарушение пищеварительной системы. Среди других признаков выделяют высокую температуру, слабость, кашель и одышку.

EVALI представляет собой острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Пандемия коронавируса замедлила исследование этой болезни из-за схожести симптомов, однако это не снижает опасности для курильщиков вейпов, пишут «Ведомости».

Согласно Росстату, за последние 14 лет число курящих в России снизилось с 41 до 30%. Однако проблема быстрого привыкания к электронным сигаретам остается актуальной, отмечают в ведомстве.