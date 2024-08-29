Россиян предупредили о новой магнитной буре

Сегодня, 29 августа, на Земле началась новая магнитная буря. Ее интенсивность колеблется от слабой до средней. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своих соцсетях.

«Второй день подряд наша планета начинает с магнитной бури. Сегодня, 29 августа, после трех часов ночи по московскому времени, значение индекса Кр, отражающего уровень возмущений геомагнитного поля, превысило отметку в пять единиц, что говорит о начале магнитной бури. В настоящее время ее интенсивность колеблется между слабой и средней, класса G1-G2», – рассказал он.

По прогнозам, еще интенсивнее магнитная буря не станет. Ее действие прекратится в ближайшие часы.