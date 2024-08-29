Электропоезд с искусственным интеллектом начнет перевозить пассажиров Москвы

Впервые в истории железнодорожного транспорта в России запустили электропоезд, способный перевозить пассажиров в автоматическом режиме. Информация об этом появилась на официальном сайте «РЖД».

«Ласточка», оснащенная специальным оборудованием, будет курсировать по Московскому центральному кольцу. Управление поездом полностью передано автоматической системе, которая с помощью нейронных сетей анализирует обстановку, принимает решения и выполняет необходимые действия.

«При этом машинист по-прежнему находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. В любой момент он сможет взять управление в свои руки. Таким образом, обеспечивается двойной контроль безопасности. По международной классификации это третий из четырех возможных уровней автоматизации», – сообщается в источнике.

Одним из первых, кто опробовал «Ласточку», стал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Он проехал в кабине нового состава, где пообщался с разработчиками системы и машинистом поезда.

«Сегодня – поистине историческое событие: мы запустили беспилотное движение на железнодорожном транспорте. Мы первые не только в России, но и в мире. Пассажирских поездов в регулярном сообщении на наземном железнодорожном транспорте с третьим уровнем автоматизации в мире до сих пор не было. Поезд управляется полностью автоматически», – отметил Олег Белозёров.

К концу года РЖД планирует завершить испытания бортовых систем и технологий технического зрения для достижения четвертого, самого высокого уровня автоматизации. Поезд сможет ездить полностью автономно, без машиниста в кабине.