Тюменские бизнесмены поедут на Кубу

Тюменским предпринимателям предлагают использовать уникальную возможность – принять участие в 40-ой юбилейной Международной Гаванской ярмарке «ФИХАВ». Торгово-промышленная палата Тюменской области совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Куба организуют международную бизнес-миссию в Республику Куба. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Бизнес-миссия состоится с 3 по 7 ноября 2024 года в Гаване. В программе визита запланированы российско-кубинский деловой форум с сессией B2B встреч, а также посещение местных предприятий и производственных объектов специальной зоны развития «Мариэль».

5 ноября будет организована специальная биржа контактов участников бизнес-миссии с кубинскими деловыми кругами, включая предприятия АПК. Также запланировано посещение технопарка инновационных технологий и кубинских предприятий в сфере здравоохранения.

Организаторы приглашают к участию в бизнес-миссии тюменские компании с учетом текущего состояния торгово-экономического сотрудничества с Кубой. Наиболее востребованным является участие компаний из секторов: АПК, здравоохранения, химической промышленности, туризма и информационно-коммуникационных технологий.