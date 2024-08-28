Школу в Московском сдадут к концу года

Строительную площадку школы-сада в поселке Московский Тюменского района посетил начальник Главного управления строительства региона Павел Перевалов.

Он встретился с инициативной группой жителей посёлка, а также с представителями управления капитального строительства, управления автомобильных дорог, департамента образования и науки Тюменской области и администрации Тюменского района. Участники встречи посетили классы строящейся школы, спортзалы и актовый зал.

Ввод школы, рассчитанной на 1100 учебных мест с дошкольным отделением на 350 мест, планировался по контракту в августе 2025 года. Однако подрядная организация старается завершить работы к концу этого года.

На строительной площадке завершают монтаж внутренних коммуникаций. Некоторые классы практически готовы, в других кабинетах ведутся отделочные работы. Завершена штукатурка фасадов. Параллельно приступили к благоустройству территории. Администрация района вывела подрядчиков на строительство подъездных путей к школе.

«Мы видим динамику строительства школы. На площадке одновременно работает 6 бригад, это более 100 человек. Объект для нас непростой. Такая большая школа-сад в регионе строится впервые. Мы видим, насколько она нужна и важна для жителей посёлка. Делается всё возможное, чтобы сдать объект как можно быстрее», – сообщил Павел Перевалов.