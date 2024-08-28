Губернатор Тюменской области провел рабочую встречу с гендиректором ГК «Росводоканал»

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с генеральным директором группы компаний «Росводоканал» Антоном Михальковым. 27 августа в региональном правительстве они обсудили модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Тюменской области и их дальнейшее развитие.

Как сообщил Антон Михалков, в настоящее время ведется реконструкция Метелёвских водоочистных сооружений. В завершающей стадии находится модернизация городских очистных сооружений канализации. Также продолжается подключение населенных пунктов Тюменского муниципального района к городской централизованной системе водоснабжения.

Тюменский водоканал продолжает строительство кольцевого водопровода общей протяженностью около 20 километров. Генеральный директор ООО «Тюмень Водоканал» Ольга Сарбаева сообщила, что на первом этапе будет построено 13 километров, окончание строительства первого этапа запланировано на 2025 год.

Напомним, что в Тюмени продолжается масштабная модернизация системы водоснабжения и водоотведения. На первом этапе, с 2018-го по 2021-й, реконструировали Велижанский водозабор 1972 года постройки, питаемый подземными источниками. Сейчас идет реконструкция Метелёвского речного водозабора 1981 года постройки, который заработает в полную силу в 2025-2026 годах.