Цены на автомобильные аптечки в России выросли на 28% за год

Автомобильные аптечки в России подорожали на 28% за год, достигнув средней стоимости в 572 рубля в августе, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Платформы ОФД». Одновременно выросло количество покупок аптечек для автомобилей на 22% в годовом исчислении.

Особенно заметен рост числа онлайн-покупок, которое увеличилось на 31%, а средняя стоимость аптечек при этом составила 452 рубля, что на 18% выше по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают этот рост с новым приказом Минздрава о составе аптечки, который вступит в силу в сентябре 2024 года.

В новом составе аптечки, утвержденном Минздравом, появятся такие элементы, как изотермическое одеяло, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник. Автомобилисты смогут использовать старые аптечки до истечения срока годности медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 года. Новый приказ будет действовать с сентября 2024 года до 1 сентября 2030-го.