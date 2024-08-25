Министр промышленности РФ провел встречу с губернатором Тюменской области

В Москве состоялась рабочая встреча министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова и губернатора Тюменской области Александра Моора. Они обсудили промышленный потенциал региона, в том числе развитие машиностроения для ТЭК, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Значительное количество промышленных предприятий, специализирующихся на производстве нефтегазового оборудования и оказании нефтесервисных услуг сосредоточено на территории Тюменской области. Здесь также представлены крупнейшие заказчики нефтегазового рынка. Для их консолидации был создан промышленный «Межрегиональный нефтегазовый кластер», который включен в реестр Минпромторга России. В данный момент кластер насчитывает 164 участника из 24 регионов страны.

Александр Моор предложил рассмотреть Тюменскую область как потенциальный центр локализации в области производства, сервиса и ремонта газотурбинных установок. Минпромторг России готов рассмотреть поддержку данной инициативы региона, отметил Антон Алиханов. Центр позволит удовлетворить растущую потребность бизнеса в качественном сервисе.

Министр принял предложение губернатора об участии в Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024, который пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября.