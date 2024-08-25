Тенденции летнего отдыха: школьники чаще путешествуют по России

Летом 2024 года российские школьники меньше времени проводили на дачах и больше путешествовали по стране. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 28% родителей сообщили, что их дети провели лето дома. Каждый четвертый отправил детей в деревню или на дачу, а 23% детей отдыхали на Черном море, преимущественно в Краснодарском крае.

11% родителей отправили своих детей в летние лагеря, еще столько же — в поездки по России: на Байкал, Алтай, в Москву или Санкт-Петербург. Еще 3% детей ездили за границу: в Турцию, Таиланд или ОАЭ. 1% родителей выбрали школьные лагеря для своих детей.

В этом году по сравнению с прошлым родители реже оставляли детей дома или на даче на все лето и чаще выбирали поездки по России, отдых на Черном море и летние оздоровительные лагеря.