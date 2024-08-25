Основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже: что известно

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете. По сообщениям французского телеканала TF1, правоохранительные органы Франции подозревают его в причастности к обороту наркотиков, преступлениям против детей, мошенничеству, а также терроризму, пишет РБК. В момент задержания Дуров находился в компании своей девушки и телохранителя.

Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Дуров включен в список разыскиваемых лиц страны, и его имя фигурирует в делах, связанных с использованием Telegram для совершения различных преступлений. Власти обвиняют платформу в недостаточной модерации и отказе от сотрудничества с правоохранительными органами.

На данный момент Павел Дуров находится под стражей. Уже в воскресенье ему могут быть предъявлены официальные обвинения, включая обвинения в терроризме. Ему грозит до 20 лет тюрьмы во Франции. Напомним, что в 2021 году Дуров получил французское гражданство.

По мнению источника TF1, задержание Дурова может стать частью стратегии французских властей по активизации борьбы с организованной преступностью, которая использует Telegram для своих целей. Власти надеются усилить давление на другие европейские страны, чтобы получить доступ к зашифрованной переписке в делах, связанных с терроризмом.