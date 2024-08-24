В конце августа на небе можно наблюдать парад из шести планет

28 августа над Землей пройдет парад из шести планете. Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна будут находиться по одну сторону от Солнца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«В среду, 28 августа на утреннем небе выстроятся <…> Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. Шесть планет и спутник Земли будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов», – говорится в сообщении.

В этом месяце Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн наблюдаются с полночи до рассвета. В конце августа на утреннем небе после 04:00 по МСК начнет появляться Меркурий, а 28 августа ко всем этим планетам присоединится серп убывающей Луны, которая будет находиться недалеко от Марса.

Некоторых участников парада можно увидеть при ясной погоде невооруженным глазом, а вот остальные – только с помощью мощного бинокля или телескопа.

Ранее мы писали о том, что 12 августа на ночном небе прошел звездопад Персеиды, который происходит каждый год в середине августа.