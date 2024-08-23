Роспотребнадзор поручил крупнейшим компаниям чая избавиться от пестицидов

Крупнейшие производители чая получили предостережения из-за обнаружения пестицидов в продукции. В частности, напитки распространяли в торговых сетях SPAR и «Светофор», их закупили для проверки в декабре 2023 года. Среди нарушителей оказались бренды «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром».

В феврале Роспотребнадзор поручил производителям чая разработать программу по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции, сообщают «Известия» со ссылкой на управление Роспотребнадзор по Татарстану.

«У ООО «Май» (занимает по некоторым экспертным оценкам 20% рынка чая, известно своими брендами Curtis, «Майский» — до 2003 года, «Майский чай», «Лисма», Coffesso) пестициды были обнаружен в зеленом листовом чае «Ричард». У ООО «ОРИМИ» (занимает 35% рынка чая — бренды Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява» и «Принцесса Канди», «Гита», «Жемчужина Нила» и «Шах») пестициды оказались в чае «Гринфилд». У ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика» пестициды выявили в черном цейлонском крупнолистовом чае под маркой «Три дружных слона» и черном чае с чабрецом и цветами мальвы под брендом «Росчайпром». Ведомство потребовало изъять их из оборота», − говорится в сообщении.

Между тем, в компаниях «Май», «Орими» и Рязанской чаеразвесочной фабрике заявили, что в их товарах нет пестицидов.

Роспотребнадзор исследовал за первое полугодие 2024 года на содержание пестицидов более 50 тысяч проб, не соответствуют требованиям 0,02% из них.