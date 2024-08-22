Дорожная кампания в Тюменской области завершится к середине октября

В целом по Тюменской области только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дорожники обновят 170 объектов, больше половины – уже готовы. Об этом заявил глава региона Александр Моор.

В рамках нацпроекта в этом сезоне будет приведено в нормативное состояние 254,3 километра дорожного полотна. 50 участков дорог общей протяженностью 181,7 км обновят на региональных трассах. В областной столице уже отремонтированы 3 улицы: Профсоюзная, Л. Толстого, Барнаульская. Большой объём ремонта дорог выполнен в Тюменском районе. Отремонтированы улицы в Кулаково, Луговом, Друганова, Богандинском и других населённых пунктах. В плане восстановления 113 объектов местного значения протяженностью 66,4 км.

«Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» асфальтированные улицы появляются в небольших населенных пунктах. В деревне Ушакова Тюменского района теперь без труда можно проехать по улицам Новая и Советская. Старое покрытие здесь пришло в негодность, дорожники заменили основание и укладывают асфальт. К концу недели работы завершат», – сообщил губернатор.

В ремонте также находятся два моста и два путепровода региона. Недавно был завершен первый этап ремонта развязки на Обходе города Тюмени у микрорайона Казарово. В начале июля открыто движение по обновлённому путепроводу в районе Салаирского тракта. Ведется ремонт мостов через реку Тура у микрорайона Метелёво и через реку Вагай возле села Аромашево.

Ремонтные работы по нацпроекту выполнят полностью к середине октября, сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области.