Цветы ко Дню знаний обойдутся дороже, чем в прошлом году

В России ко Дню знаний резко подорожают цветы. По прогнозу, 31 августа и 1 сентября средний чек на букеты будет больше, чем в аналогичные дни 2023 года, на 8 и 35% соответственно, говорится в исследовании BNPL-сервиса Долями.

«Показатель в эти дни составит 1561 и 1827 рублей соответственно», − сообщили в сервисе.

Другие популярные товары для школьников − одежда и обувь − тоже подорожают. В августе средний чек в этой категории вырастет на 6% − до 3 186 рублей. Однако родителям придется платить меньше за канцтовары и книги.

«На канцелярские товары и книги родители школьников потратят в 2024 году меньше, чем годом ранее. Средний чек на канцтовары 1 сентября 2024 года будет на 21% ниже, чем годом ранее, на книги — на 8% ниже», − отмечают в результатах исследования.

Между тем, ФАС призвала продавцов временно заморозить цены на период сборов к учебному году.