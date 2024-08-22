С 1 сентября капремонт можно отложить или ускорить по итогам техобследования

С 1 сентября 2024 года вступают в силу изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, которые позволят более гибко планировать капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД). Теперь сроки проведения капремонта можно будет корректировать в зависимости от результатов технического обследования состояния здания, а не только по формальным срокам, связанным с возрастом здания и эксплуатацией инженерных систем.

Собственники квартир смогут заказать техобследование за свой счет и на основе его результатов перенести капремонт на более ранний или поздний срок, в зависимости от состояния дома. В ходе обследования будут оцениваться важнейшие инженерные системы, такие как электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение и противопожарная защита, пишет телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

Если техобследование инициируют региональные власти, оно будет финансироваться из бюджета. Результаты обследования помогут скорректировать региональную программу капремонта, обеспечивая более точное планирование работ.

Также важно, что если дом пострадает из-за аварии или чрезвычайной ситуации (ЧС), капремонт будет проводиться без проведения общего собрания собственников. Работы будут финансироваться за счет средств регионального оператора и выполняться вне очереди, в объеме, необходимом для устранения последствий аварии или ЧС.

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