Тобольске строят 4-звездочный отель со SPA-центром: инвестиции в проект превысят 2 млрд рублей

В Тобольске до конца 2027 года будет построен многофункциональный комплекс с четырехзвездочной гостиницей на 120 номеров и SPA-центром. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Возведением туристического комплекса занимается тюменская компания «София-Инвест». Планируемый объем инвестиций в проект составит около 2 млрд рублей. Инвестиционное агентство Тюменской области оказало проекту имущественную и финансовую поддержку – инвестору был предоставлен земельный участок без торгов и инвестиционный заем. Поддержка была оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Туристический объект будет расположен рядом с Базарной площадью в Нижнем посаде Тобольска. В настоящее время на объекте начался нулевой цикл строительства – проводятся земляные работы, идет выравнивание участка и планирование площадок, рытье котлованов, обустройство дренажных конструкций.

Реализация данного проекта будет способствовать развитию туристического потенциала Тобольска и Тюменской области в целом. Собственник ООО «София-Инвест» Сергей Епифанов отмечает: «Наша цель – построить отель, который будет радовать не только гостей города, но и тоболяков. Мы создадим современную городскую инфраструктуру, в том числе пространства для отдыха жителей».