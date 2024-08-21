​Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся спустя два года брака

Певица Дженнифер Лопес подала на развод с актером Беном Аффлеком после двух лет брака. Как сообщает Associated Press, заявление о разводе было подано 20 августа в Верховный суд Лос-Анджелеса. В документе Лопес указала, что их расставание произошло 26 апреля.

Интересно, что Лопес направила заявление в суд самостоятельно, без помощи адвокатов. В судебных документах не упоминается наличие брачного договора между супругами. Также Лопес не претендует на финансовую поддержку от Аффлека и не намерена оказывать ее ему. Причина развода в заявлении не раскрывается.

Пара возобновила свои отношения спустя 19 лет после первой помолвки и поженилась в июле 2022 года в Лас-Вегасе. Их история началась в декабре 2001 года на съемках фильма «Джильи», а первой помолвкой они объявили в 2002 году, но свадьбу отменили в 2003-м.

За последние несколько месяцев в СМИ и социальных сетях активно обсуждались слухи о расставании пары, однако подтверждений от самих звезд не поступало. Теперь же слухи нашли свое подтверждение через официальное заявление Лопес о разводе.