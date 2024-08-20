На ликвидацию последствий паводка в Тюменской области направили 500 млн рублей

В Тюменской области продолжается работа по ликвидации последствий сильнейшего в истории паводка. О ходе восстановительных мероприятий рассказал глава региона Александр Моор.

«В целом по региону было подтоплено или затоплено более 200 участков дорог и 28 мостов. На их восстановление из областного бюджета уже выделено около 500 млн рублей. А общая сумма расходов на ремонт поврежденных паводком автомагистралей, по нашим расчетам, превысит 2,7 млрд рублей. Принимаем меры, чтобы часть этих затрат была компенсирована из федерального бюджета», – сообщил губернатор.

В селе Назарово Абатского района из-за подтопления пришло в негодность здание фельдшерско-акушерского пункта. На пресс-конференции, посвященной 80-летию региона, Александр Моор рассказал, что в селе будет построен новый модульный ФАП.

Глава региона подписал ряд постановлений о выделении муниципалитетам средств на восстановление пострадавших от подтопления объектов. В селе Назарово, а также в селе Аксурка Вагайского района будут отремонтированы здания домов культуры. В Ишиме восстанавливаются дороги, которые были повреждены большегрузной техникой при строительстве защитных сооружений.

Всего в Тюменской области от половодья пострадали порядка 470 жилых домов. Губернатор поставил перед муниципалитетами задачу проконтролировать, чтобы к 1 октября все жилье было отремонтировано. В случае, если дом не подлежит восстановлению, из бюджета области выделят средства на приобретение другого.

«Обеспечить выполнение всех восстановительных работ в плановые сроки и с высоким качеством – приоритетная задача всех органов власти», – подчеркнул Александр Моор.