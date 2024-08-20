Экипаж авиакомпании «Ямал» столкнулся с НЛО на маршруте Надым-Москва

Экипаж авиакомпании «Ямал» заметил неопознанный летающий объект в небе в районе города Котлас. Это произошло во время рейса из Надыма в Москву, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 19 августа в 10:15 по московскому времени. «Экипаж рейса на эшелоне 360 наблюдал по курсу следования двумя эшелонами выше неопознанный объект в виде прозрачного шара», - сказано в сообщении.

Информация о запланированном выпуске метеозондов в этом районе отсутствовала. Органы ПВО уведомили об инциденте, однако режим тревоги не объявлялся