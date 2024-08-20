Почти 90% армянского коньяка в России оказались небезопасным для употребления

В России обнаружили случаи несоответствия состава армянского коньяка: исследование показало, что в половине образцов вместо коньячного дистиллята используется неизвестный спирт. Об этом сообщает международная ассоциация «Антиконтрафакт».

«Почти в половине обнаружили спирты невиноградного происхождения. То есть то, что, собственно, и делает напиток не коньяком. И только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству Российской Федерации», – сообщают в организации.

Также было установлено, что 89% алкогольной продукции − небезопасно для употребления: из 200 образцов коньяка в 177 были обнаружены нарушения.



«Результаты исследований оказались шокирующими. Мы были готовы выявить какое-то количество нарушений, но то, что почти половина коньяков в магазинах полностью поддельные – это зашкаливающий показатель. Такой доли подделок мы не видели ни на одном рынке за всю многолетнюю историю существования ассоциации», – рассказала Генеральный директор международной ассоциации «Антиконтрафакт» Кристина Скрипник.

Ассоциация «Антиконтрафакт» уже обратилась в Генпрокуратуру, Таможню и Росалкогольтабакконтроль с просьбой усилить контроль за ввозом алкогольной продукции из Республики Армения.