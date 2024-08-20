Почти 5 млрд рублей похитили мошенники с банковских счетов во втором квартале года

Во II квартале 2024 года мошенники вывели с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей, сообщает Банк России. Эта сумма на четверть превышает средний уровень потерь за предыдущие четыре квартала. В общей сложности зарегистрировано почти 257 000 мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем за тот же период в прошлом году.

Банки смогли предотвратить 16,3 млн попыток хищения средств на общую сумму 2,3 трлн рублей, что почти в полтора раза больше средних показателей за предыдущие кварталы.

Также отмечается рост использования мошенниками дипфейков – фальшивых видео, созданных с помощью нейросетей. Дипфейки часто используются для введения людей в заблуждение, показывая клоны, которые рассказывают о несуществующих проблемах.